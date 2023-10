ANVERSA (BELGIO) (ITALPESS) – La squadra italiana di ginnastica artistica femminile, inserita nella prima di 10 suddivisioni dei Mondiali, in scena ad Anversa, in Belgio, raggiunge quota 162.230 (VO 41.599 PA 40.099 TR 40.266 CL 40.266), precedendo l’Olanda (161.197), unica altra squadra in pedana nel turno inaugurale. Il punteggio complessivo delle Fate azzurre dovrebbe essere più che sufficiente per la qualificazione olimpica per Parigi2024 ma per la certezza assoluta bisognerà attendere la fine delle qualifiche, ovvero domani sera, alle 22.30 circa. Stesso discorso per la composizione delle varie finali iridate.

Quel che è certo, fin da ora, è che Alice D’Amato, campionessa europea in carica alle parallele, non sarà nella sfida tra le migliori 8 al mondo sugli staggi, a causa di una caduta. La genovese, però, con il totale dì 52.966 è la seconda migliore italiana nell’all around, dopo Manila Esposito (54.698), quindi, per la regola delle due per Nazione, è Elisa Iorio a rimanere esclusa.

– foto Ufficio Stampa FederGinnastica –

(ITALPRESS).

