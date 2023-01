ROMA (ITALPRESS) – Per il secondo anno consecutivo si svolgerà al Las Vegas Convention Center il Fancy Food, la fiera più grande e importante del Nord America dedicata alle specialità alimentari e alle bevande. L’edizione winter è giunta ormai alla sua 48ma edizione. Le eccellenze italiane, prenderanno vita nel tradizionale “Italian Pavilion”, ancora una volta il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale di tutta la fiera, 97 stand e 70 aziende espositrici. Un Padiglione Italia che come consuetudine presenterà l’intera gamma del Made in Italy agroalimentare sotto l’ombrello del segno distintivo “The Extraordinary Italian Taste”. Non mancheranno le novità e le attrazioni: una fra tutte “Taste it live”, dove L’Italia coordinerà attività di promozione e showcooking nel primo e secondo giorno di fiera. Le aziende italiane saranno in un’area dedicata, di forte impatto visivo, grazie ad una struttura caratterizzata dai colori e dalle immagini del Bel Paese con un forte richiamo alla qualità dei prodotti esposti in vetrina.

La tradizionale lounge organizzata dall’Ice, creata in un’area centralissima all’interno del Padiglione Italia, riproporrà la speciale postazione dedicata “all’aperitivo italiano” in più tutti i visitatori potranno vivere un’esperienza in puro Italian Style grazie alle postazioni dedicate ai prodotti tipici del grande Made in Italy: salumi, formaggi, caffè e vini.

“Dopo il difficile periodo pandemico e l’edizione incoraggiante dello scorso anno, torniamo a Las Vegas in forza, con ben più aziende italiane ospitate in uno spazio espositivo incrementato del 50% – ha dichiarato Antonino Laspina, direttore dell’Agenzia Ice di New York e coordinatore della rete Usa – I produttori italiani partecipano al Fancy Food consapevoli dell’alto grado di attenzione da parte degli operatori americani che vedono il Padiglione Italia come il punto essenziale per assaggiare nuovi prodotti e trattare le possibilità di collaborazione. La nostra Lounge – ha continuato Laspina – sarà il posto di incontro delle aziende, degli operatori americani ma anche dei visitatori che apprezzeranno un cocktail italiano, un assaggio di prosciutto o di formaggio autentico italiano, oppure un espresso o un bicchiere di vino. Siamo felici di poter accogliere l’America, il mondo, e far assaporare a tutti le bontà del nostro Paese”.

“Siamo davvero felici di essere tornati a Las Vegas – ha dichiarato Donato Cinelli, presidente di Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association – Dopo il grande successo dello scorso anno, le tante aziende italiane presenti all’interno del Padiglione Italia, avranno uno spazio ancora più centrale e performante, a dimostrazione di quanto sia importante e strategico questo appuntamento fieristico. Non vediamo l’ora di ancora una volta dare il massimo risalto e visibilità al grande comparto agroalimentare italiano da sempre leader negli Stati Uniti”, ha concluso.

