ROMA (ITALPRESS) – Amazon Music ha svelato un nuovo ed esclusivo progetto Amazon Original con Lazza, il rapper e pianista milanese che ha registrato numeri da record nel 2023 e non solo. Otto brani in versione live, tratti dal suo strabiliante concerto evento all’Ippodromo San Siro dell’8 settembre scorso, sono le tracce dell’EP Lazza – Il Gran Finale di Over-Tour, disponibili in esclusiva su Amazon Music a partire dal 20 settembre. Un regalo che Lazza, in collaborazione con Amazon Music, fa a tutti i fan che non hanno partecipato al concerto evento milanese dell’Over-Tour, completamente sold out in tutte le date nei palazzetti italiani, e a tutti coloro che vogliono rivivere il momento unico in cui l’artista ha trionfato nella sua città natale.

Foto: ufficio stampa Amazon Music

(ITALPRESS).