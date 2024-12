Lazio, Rocca “Operativo numero 116117 per assistenza ai cittadini”

ROMA (ITALPRESS) - "La cosa significativa di fine anno è il 116117 che dal 9 dicembre è operativo, si affianca ed è gestito dallo stesso Ares 118 per tutte le necessità di assistenza che non siano legate all'emergenza urgenza. Un numero attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24 a disposizione dei cittadini dei cittadini di Roma e provincia e, dal 1 gennaio 2026, anche per le altre province, quindi per tutto quello che riguarda l'assistenza territoriale e i bisogni di tutti i cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione dello scambio di auguri natalizi con i giornalisti. ads/sat/gtr