ROMA (ITALPRESS) – La Lazio pareggia con il Verona 0-0 nel recupero della 17a giornata di Serie A e resta dietro all’Inter di un punto, mancando il sorpasso al secondo posto con 50 punti. Reti inviolate allo stadio Olimpico ma due pali di Luis Alberto e diverse occasioni per la squadra di Juric, che mantiene il 7° posto a quota 31. Primo tempo non privo di palle gol, godibile tra due squadre organizzate e dal bel gioco. Il Verona va per prima vicina al vantaggio, miracolo di Strakosha al 16′ sulla zampata di Pessina. Bella anche la parata di Sivestri su Immobile sul fronte opposto. Nell’ultimo quarto d’ora, i padroni di casa meriterebbero di segnare viste le tante chance. Ci vanno vicini con Leiva, Immobile e Luis Alberto. Lo spagnolo si ripete senza successo con il palo colpito allo scoccare del 45′. Altrettanto tattico ed equilibrato il secondo tempo, che vive di fiammate e ripartenze. Sfortunato Luis Alberto, che al 20′ centra il secondo legno della serata. Al 24′ si rifà sotto il Verona, con il tiro a giro di Verre di poco fuori. Il finale è di fuoco: gli ospiti si rendono pericolosi con Borini; altra parata decisiva di Strakosha. La Lazio ci prova ancora con Immobile e soprattutto con la doppia occasione di Luis Alberto, miracolo di Silvestri.

(ITALPRESS).