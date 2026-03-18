Lazio, Palazzo “Orgoglio ed emozione portare a Velletri la BJK Cup”

ROMA (ITALPRESS) - "E' motivo di grande orgoglio e una grandissima emozione riuscire a portare nella Regione Lazio, a Velletri, la BJK, che è l'evento mondiale per il tennis femminile di squadra. Penso sia un risultato straordinario che passerà alla storia". Lo ha detto l'assessora al Turismo, all'Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, a margine della conferenza stampa di presentazione del match di Billie Jean King Cup tra Italia e Giappone, che si terrà a Velletri. "Questa Regione non solo attrae grandi eventi, ma li sta portando in tutte le province", ha rivendicato. tvi/mca1 (Fonte video: Regione Lazio)