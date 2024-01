Lavoro, Zanda “Aumentare le tutele per i lavoratori temporanei”

ROMA (ITALPRESS) - "La linea del mandato è molto chiara: valorizzare il ruolo della contrattazione anche in quelle che sono le tipologie contrattuali del lavoro temporaneo e quelle non standard, come il mondo del lavoro atipico e delle collaborazioni", sottolinea Daniel Zanda, neo segretario generale della Felsa Cisl, nel corso di un'intervista alla Italpress. ads/mrv