Lavoro, Rizzetto “Insegnare la cultura della sicurezza in ogni scuola”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "La proposta è pronta per l'approdo in Aula alla Camera dei deputati. Si andrà a insegnare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro in tutte le scuole di ogni ordine e grado". Lo ha detto il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI), in occasione della 23^ edizione del Salone di Ambiente e Lavoro, alla fiera di Bologna. col/fsc/gtr