Lavoro, in Italia domanda e offerta faticano a incrociarsi

Lavoro, in Italia domanda e offerta faticano a incrociarsi

ROMA (ITALPRESS) - I disoccupati in Italia sono poco meno di due milioni, di cui 800 mila circa in età compresa tra i 15 e i 34 anni, ma sono un milione i posti che i posti che le imprese non riescono a occupare. È uno dei paradossi evidenziati dall'Ufficio studi della CGIA, secondo cui nel nostro Paese da sempre la domanda e l'offerta di lavoro faticano a incrociarsi. gsl/gtr