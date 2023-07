Lavoro, in aumento le stabilizzazioni

ROMA (ITALPRESS) - Sempre più stabilizzazioni, mentre sono in calo i licenziamenti. Il trend, fotografato dall'Osservatorio Inps sul precariato, riguarda i primi quattro mesi del 2023. Le assunzioni nel settore privato sono state 2 milioni e 650 mila, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo del 2022. In flessione risultano invece quelle con contratti in somministrazione, a tempo indeterminato e di apprendistato. sat/gsl