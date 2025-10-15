Lavoro, “green jobs” i più richiesti dalle imprese

ROMA (ITALPRESS) - Le imprese italiane hanno cercato nel 2024 1,9 milioni di professionisti dell’economia verde, pari a oltre il 34% delle assunzioni programmate. È quanto emerge dai dati diffusi da Unioncamere, che confermano come la domanda di green jobs – figure professionali capaci di coniugare competenze tecniche e sostenibilità ambientale – sia in costante crescita. I green jobs includono non solo nuovi profili legati alle tecnologie e ai materiali ecosostenibili, ma anche professioni tradizionali chiamate a evolversi per contribuire agli obiettivi ambientali. Tuttavia, oltre la metà di questi profili risultano difficili da reperire sul mercato del lavoro, segno di un divario crescente tra domanda e offerta di competenze verdi. "La transizione energetica rappresenta una delle più profonde trasformazioni economiche e industriali del nostro tempo", ha evidenziato Andrea Prete, presidente di Unioncamere, intervenendo all’evento "I colori dell’energia" a Brindisi. Si tratta di "ripensare interi processi produttivi, di innovare filiere, di costruire nuove competenze" sat/azn