Lavoro, Fondimpresa “Formazione sempre più essenziale”

“Abbiamo stanziato già dall’inizio dell’anno 70 milioni di euro su un insieme di misure che riguardano le competenze di base, le competenze digitali e delle misure apposite per i disoccupati". Così Annamaria Trovò, vicepresidente Fondimpresa, in occasione dell’evento “Formazione è Futuro. La sfida demografica e le leve per il lavoro”. xb1/sat/gsl