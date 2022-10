“Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi che le professionalità tecniche non sono soluzioni di serie B. Sono mestieri che vanno valorizzati e raccontati bene”. Così l’Ad di FS, Luigi Ferraris, al Ceo Meeting del Consorzio Elis, spiegando che il mondo dei trasporti e delle infrastrutture ha bisogno di circa 350 mila tra tecnici, esperti di informatica, carpentieri, esperti di energie rinnovabili. Per colmare questo gap, è necessario invogliare e sensibilizzare i giovani a intraprendere carriere tecniche fin dalle scuole medie. “Come Gruppo FS siamo molto impegnati su questo tema, il nostro piano industriale decennale è utile anche per capire cosa stiamo facendo e quale contributo possiamo dare al Paese”. Per l’Ad di FS è fondamentale agire sinergicamente, e nello stesso tempo avere una visione, e una programmazione a lungo termine. “Oggi non dobbiamo guardare ai nostri Piani industriali solo sotto l’aspetto finanziario – ha spiegato Ferraris – ma dobbiamo sfruttare questo tempo per capitalizzare le competenze. Abbiamo l’opportunità, l’orgoglio e la responsabilità di poter definire e identificare quali sono le professionalità di cui abbiamo bisogno e con gli investimenti che abbiamo previsto di rafforzare le filiere, affinché siano realmente di collegamento tra le aziende e gli istituti tecnici. C’è tanto lavoro da fare e ci vuole tanta passione, abbiamo la grande responsabilità di riaccendere quella passione e far venire i giovani al lavoro con gioia”, ha concluso.

