Lavoro, Di Giugno “Da aviazione civile best practice per la sicurezza”

Lavoro, Di Giugno “Da aviazione civile best practice per la sicurezza”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "L'esperienza dell'aviazione civile è una best practice da condividere con gli altri settori del lavoro". Lo dice Marco Di Giugno, professore di Diritto della navigazione dell'Università di Enna e direttore Analisi giuridiche e contenzioso dell'ENAC, a margine di un convegno sulla Just Culture organizzato da Epar in collaborazione con FonARCom nell’ambito della mattinata di incontri Cifa Confsal alla Fiera Ambiente Lavoro di Bologna. col/sat/gtr