Lavoro, Damiano “Applicare pienamente il decreto 81/08”

ROMA (ITALPRESS) - "Il messaggio di oggi è di applicare pienamente il decreto 81 del 2008, che prevede gli interventi di safety e security. Per safety intendiamo la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per security intendiamo la protezione dalle avversità: pirateria, sequestro o attacchi cibernetici. Il decreto lascia aperta una porta che andrebbe approfondita soprattutto in un momento nel quale l'incertezza a livello mondiale e gli elementi di insicurezza stanno crescendo". Così Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro&Welfare, che ha organizzato insieme a International SOS Foundation, un incontro sulla necessità di adeguare agli standard internazionali l'approccio alla sicurezza in Italia, coniugando i temi della safety - la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - e quelli della security. xl5/ads/mca3