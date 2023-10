Lavoro, Colombini (Inail) “Investire sulla prevenzione”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Le nuove tecnologie sono uno strumento per lavoratori e lavoratrici, non se ne deve avere paura. Questa strumentazione deve però essere al servizio delle persone". A dirlo Angelo Colombini, Componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail, a margine del convegno "Nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Digitalizzazione, intelligenza artificiale e nuovi rischi: quali prospettive per l'obbligo di tutela della salute e della sicurezza?", organizzato dall'Osservatorio Permanente su Ambiente, Lavoro e Sicurezza, Associazione Lavoro&Welfare e Studio Labores a Bologna nell'ambito di Ambiente Lavoro. col/fsc/gtr