Lavoro, Calderone “Tavolo su autonomi riguarda temi strategici”

"E' importante sostenere in ogni forma il lavoro dipendente ma anche i giovani e le persone che vogliono svolgere l'attività di lavoro autonomo sentendosi inseriti in un contesto in cui questo è valorizzato e sostenuto nello stesso modo di altre forme", ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone.