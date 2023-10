Lavoro, Cafà (FonARCom) “Estendere la Just Culture alle Pmi”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "La Just Culture è matura per essere estesa alla piccola e media impresa. Dobbiamo rendere più sicuri i lavoratori anche in questo contesto". Lo dice Andrea Cafà, presidente di Cifa Italia e di FonARcom, Andrea Cafà, a margine di un convegno organizzato da Epar in collaborazione con FonARCom nell’ambito della mattinata di incontri Cifa Confsal ad Ambiente Lavoro, a Bologna. col/sat/gtr