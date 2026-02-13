Lavoro, a febbraio previste 424 mila assunzioni nelle imprese

ROMA (ITALPRESS) - Il mercato del lavoro italiano si conferma dinamico ma non mancano i punti critici. Secondo il Bollettino Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, le imprese programmano 424mila assunzioni per febbraio 2026, con una proiezione di un milione e 400mila contratti nel trimestre. Il dato più preoccupante riguarda la difficoltà di reperimento: quasi la metà dei profili ricercati, il 46,6%, risulta introvabile. Le cause sono principalmente due: mancanza di candidati per il 28,7% dei casi e carenza di competenze adeguate per il 14,1%. I servizi trainano la domanda con 274mila entrate a febbraio, oltre il 64% del totale. In testa alloggio, ristorazione e turismo con 71mila posizioni, seguiti dal commercio con 57mila. L'industria prevede 123mila ingressi, di cui 74mila nel manifatturiero. Le costruzioni offrono 49mila opportunità. Le figure più difficili da trovare sono gli operai specializzati, come addetti alle rifiniture edili, fabbri, meccanici e saldatori. Anche i tecnici scarseggiano, soprattutto nel settore sanitario, ingegneristico e informatico. Sul fronte contrattuale prevale il tempo determinato con 238mila contratti, oltre la metà del totale. sat/azn