Lavori sulla Roma-Viterbo, l’incontro tra Ghera e i sindaci

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi pomeriggio in sala Aniene un tavolo convocato dall’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, con oggetto i lavori sulla ferrovia Roma Nord che partiranno a giugno e che vedranno il raddoppio dell’infrastruttura nella tratta Montebello-Morlupo.

A partecipare alla riunione i sindaci dei comuni interessati, oltre ai vertici di Cotral e Astral. In questi mesi l’assessorato ai Trasporti ha incontrato più volte gli amministratori locali per raccogliere le istanze dei territori in modo da definire al meglio tutte le attività di mitigazione dei disagi.

Nella riunione odierna Cotral e Astral hanno illustrato un piano sostitutivo di trasporto su gomma che coprirà le tratte oggetto di chiusura per garantire la mobilità dell’utenza per tutta la durata dei lavori.

“Sulla Roma-Viterbo verranno eseguiti lavori strutturali attesi da anni grazie ad un investimento di 186 milioni di euro di fondi Fsc. Siamo consapevoli che i lavori creeranno dei disagi e per questo Cotral e Astral hanno redatto un piano sostitutivo della mobilità su gomma con l’obiettivo di mitigare al massimo i problemi per i pendolari”, dichiara l’assessore Ghera.

– Foto Ufficio stampa Regione Lazio –

(ITALPRESS)