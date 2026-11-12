PIACENZA (ITALPRESS) – Un riconoscimento che premia impegno e passione. Il traguardo di anni di studi, sperimentazioni e sacrifici: ricevere la Stella Michelin è il riassunto di una vita dedicata all’enogastronomia intesa come tradizione, cultura e innovazione. Al Teatro Municipale di Piacenza si sono accesi i riflettori sugli ambasciatori della cucina italiana con la presentazione della Guida Michelin 2027. Tante conferme e qualche sorpresa, con le lacrime degli chef saliti sul palco ed entrati a far parte della ristrettissima cerchia degli stellati. Il primo saluto vede tutto il teatro in piedi per il ricordo di Nadia Santini, storica guida del ristorante Dal Pescatore, tre Stelle Michelin, scomparsa pochi giorni fa a 72 anni. Poi il palcoscenico è tutto per i nuovi arrivi nel gotha della ristorazione, incoronati in un territorio come quello piacentino, unica provincia europea a vantare tre salumi dop, ed emiliano-romagnolo, che mette nel piatto 46 prodotti Dop e Igp e si conferma leader del settore dopo le presentazioni degli scorsi anni a Modena e Parma. L’edizione numero 72 della guida conferma l’Italia come nazione trainante, seconda solamente alla Francia come numero di Stelle assegnate. Complessivamente sono 27, con 12 regioni interessate, i nuovi ristoranti che entrano a far parte del prestigioso elenco: a 24 va il riconoscimento di una Stella, tre possono vantarne addirittura due. In tutta la penisola sono 382 i locali premiati dalla “Rossa”.

La sorpresa più grande riguarda il Ristorante Uliassi di Senigallia; chef Mauro Uliassi dopo otto anni nell’Olimpo perde una stella e viene inserito nel gruppo dei bistellati. Retrocesso anche il Quattro Passi di Massa Lubrense, ma la decisione era prevista a causa della chiusura forzata della storica sede di Nerano. Nessun nuovo ingresso nell’élite dei tristellati che dunque scende complessivamente a tredici. Nel corso della presentazione spazio anche ai premi speciali per la categoria nuove aperture, successo di Juan Camilo Quintero con il Quid a Roma, e giovane chef andato a Simone Lezzerini del N’uovo Vino e Cucina di Sutri, in provincia di Viterbo. Andrea Bravaccini del Ristorante Del Lagoa Bagno di Romagna si è aggiudicato il Sommelier Award, mentre il miglior servizio è quello di Stefania Lepore di Casa Klopè by Luigi Lepore a Francavilla Angitola.

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