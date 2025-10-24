Laura Pausini premiata con il “Billboard Icon Award”

MILANO (ITALPRESS) – Laura Pausini scrive un altro capitolo della storia della musica internazionale. Ieri sera, 23 ottobre al James L. Knight Center di Miami è stata grande protagonista della serata di gala dei Billboard Latin Music Awards 2025, premiata con il prestigioso Billboard Icon Award che consolida il suo status di artista tra le più influenti di tutti i tempi. Il premio, consegnato nelle sue mani dall’artista internazionale Ozuna, le è stato conferito per la sua rinomata carriera trentennale e per la sua influenza sulla musica, prima artista italiana ad essere insignita di tale riconoscimento. Il Billboard Icon Award viene infatti riservato agli artisti che vantano una carriera di grande rilievo per la musica contemporanea, e che si sono affermati come personalità più illustri del proprio genere, celebrati a livello mondiale per aver raggiunto un successo sia musicale che commerciale.

Laura Pausini, visibilmente commossa, ha dichiarato: “Il fatto di essere considerata un’icona mi fa sentire un diamante raro, mi commuove profondamente e mi riempie di immenso orgoglio. Essere italiana e allo stesso tempo sentirmi così latina è un privilegio enorme, possibile solo perché il mondo latino me lo ha permesso adottandomi da quando ero un adolescente. È incredibile per me essere parte della storia della musica latina, che nonostante le barriere arriva sempre più lontano nel mondo. Mi avete travolta di affetto, più di quanto avrei mai immaginato, e questo mi accompagna in ogni palcoscenico e in ogni canzone che canto. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo mio percorso e per la prima volta voglio ringraziare anche la Laura testarda e lottatrice che non si è arresa davanti ai no e ha seguito il suo cammino con onestà. Grazie a tutti i compositori e artisti che tutti i giorni mi ispirano e a cui dedicherò il mio prossimo album”.

