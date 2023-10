MILANO (ITALPRESS) – Laura Pausini presenterà in anteprima sul palco di X Factor, in onda su Sky e Now, il suo nuovo disco. Dopo la release del singolo “Durare”, sarà sul palco della X Factor Arena nell’immediata vigilia dell’uscita di “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), disponibile in tutto il mondo da venerdì 27 ottobre. Il nuovo progetto discografico racchiude in 16 brani le storie di diverse persone e celebra l’individuo raccontandolo attraverso esperienze diverse tra loro, che percorrono strade parallele senza incontrarsi ma rispettandosi nella reciproca diversità.

-foto ufficio stampa Sky-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]