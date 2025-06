MILANO (ITALPRESS) – Robbie Williams, confermato ambasciatore ufficiale di FIFA per la musica, nel suo primo impegno ufficiale in questo ruolo globale, invita Laura Pausini a partecipare al primo inno ufficiale di FIFA, “Desire”, che sarà presentato in anteprima all’opening dei Mondiali per Club di domani a Miami.

Scritto dallo stesso Robbie Williams, prodotto da Karl Brazil e Owen Parker e mixato a Richard Flack, “Desire” accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite di FIFA in tutto il mondo. Le due superstar internazionali eseguiranno il brano in duetto in occasione della finale della Coppa del Mondo per Club, il prossimo 13 luglio al Metlife Stadium di New Jersey, negli USA.

“La musica e il calcio uniscono le persone come nient’altro, ognuno con il proprio linguaggio universale di connessione, spirito e comunità. Quando questi mondi si uniscono, non c’è niente di meglio e sono molto onorato di essere l’ambasciatore della FIFA per la musica. Il calcio e la musica fanno entrambi parte della mia vita da sempre, e questo significa molto per me a livello personale”, Robbie Williams ha commentato così la sua nomina come ambasciatore ufficiale segna una nuova era nell’evoluzione culturale della FIFA.

Il brano scelto per rappresentare i prossimi Mondiali per Club, “Desire”, fonde carica emotiva e potenza da stadio, catturando l’intensità, l’orgoglio e l’unità che caratterizzano il calcio ai suoi massimi livelli. “Desire” farà il suo debutto in occasione della partita inaugurale della Coppa del Mondo per Club FIFA di domani (14 giugno), prima di essere utilizzato in tutti i tornei FIFA a venire, compresa la Coppa del Mondo FIFA 2026 e oltre. Il brano sarà accompagnato da un videoclip inedito che verrà proiettato sugli schermi dell’Hard Rock Stadium di Miami e sarà prossimamente disponibile sulle piattaforme digitali. Parlando del nuovo brano, Robbie Williams ha dichiarato: “Sono cresciuto guardando i walk-out, gli inni, la tensione, quindi scrivere e registrare l’inno ufficiale della FIFA è un vero privilegio. Volevo creare qualcosa che catturasse tutto questo: la passione, i nervi, l’orgoglio e la maestosità di quella sensazione che si prova appena prima del calcio d’inizio. Il calcio e la musica hanno sempre significato il mondo per me, e unirli su questo tipo di palcoscenico mi fa venire la pelle d’oca. So che nei prossimi anni eseguirò questa canzone in alcuni dei miei tornei preferiti, e questo mi riempie di entusiasmo. È un vero onore per me che Laura Pausini abbia accettato il mio invito a interpretare con me questa canzone: è un’artista incredibile con una voce perfetta”.

A fare da eco alle sue parole il commento di Laura Pasini: “È un onore per me unire la mia voce a quella di una star icona del pop come Robbie Williams. La canzone che ha scritto è straordinaria, davvero toccante. È stato facile e naturale per me adattare la strofa in spagnolo dopo aver ascoltato l’intero testo e la musica. È un sogno essere al suo fianco alla Fifa World Cup per Club. Fin da bambina ricordo l’emozione intorno alle partite e ai campionati. L’Italia è un simbolo del calcio, qui abbiamo dei club leggendari, e io sono entusiasta di rappresentare le squadre italiane in questa Coppa del Mondo per Club. Immagino tutto il Paese unito intorno alle nostre bandiere, niente è paragonabile ai momenti che precedono gli ultimi secondi di una partita. È proprio come un palcoscenico, la stessa emozione”. Quella con Robbie Williams è solo l’ultima di tantissime straordinarie collaborazioni, che hanno accompagnato la carriera di Laura Pausini fin dai primi anni. Tra i nomi più altisonanti si ricordano artisti del calibro di Ennio Morricone, Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, Michael Bublé, Gloria Estefan, Kylie Minogue e tanti altri.

