Latrofa “Al porto di Civitavecchia in corso diversi progetti strutturali”

VERONA (ITALPRESS) - "In questo momento a Civitavecchia abbiamo diversi progetti strutturali, il prolungamento dell'antemurale, il grande progetto della elettrificazione delle banchine, quindi 81 milioni di euro di investimento nel cold ironing e l'apertura della nuova imboccatura a sud che permetterà di realizzare un vero e proprio marina yachting. Con questo, anche il primo tentativo italiano di creare un hydrogen valley all'interno del nostro Interporto". A dirlo Raffaele Latrofa, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, in occasione di LetExpo, evento di riferimento per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese organizzato da Alis Service in collaborazione con Veronafiere. f27/fsc/gsl