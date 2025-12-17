L’ateneo di Verona accende l’albero che genera libri per una celebrazione della lettura e dello sport

VERONA (ITALPRESS) – L’ateneo di Verona, città olimpica, ha ospitato l’AlberoLibro 2025, la scultura luminosa che celebra la lettura come gesto collettivo e sostenibile. L’installazione è stata inaugurata martedì 16 dicembre alle 11, proseguendo il viaggio che dal 2 dicembre ha già toccato Monza, Roma e Pieve di Soligo, portando con sé 2026 volumi, simboli dei valori olimpici di conoscenza, condivisione e partecipazione. Promosso da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, con il contributo di Regione Lombardia, Centro per il Libro e la Lettura del ministero della Cultura e Comune di Pieve di Soligo, in collaborazione con AIE – Associazione Italiana Editori e lo studio di design Finemateria e grazie al supporto degli sponsor UBroker e Elcograf-Gruppo Pozzoni, AlberoLibro 2025 fa ufficialmente parte del programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il grande percorso che unisce sport, cultura e territori.

L’AlberoLibro a Verona ospita 100 libri tematici sullo sport selezionati da Paolo Maggioni, giornalista e scrittore, conduttore della Domenica Sportiva Rai e ideatore della Biblioteca dello sport Gianni Mura. I volumi raccontano storie di campioni, avventure olimpiche e sfide collettive, mettendo al centro i valori sportivi che guidano il progetto dell’Olimpiade Culturale. I volumi, tutti nuovi e acquistati in librerie di prossimità per sostenere la filiera editoriale locale e promuovere una cultura diffusa e sostenibile, saranno poi donati al Sistema bibliotecario di ateneo che provvederà a catalogarli e a renderli disponibili per il prestito.

Cuore simbolico del progetto è l’iniziativa Libri Olimpici che prevede la distribuzione di 2026 libri alle scuole di Lombardia e Veneto, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura del ministero della Cultura, come segno di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Le Olimpiadi della Cultura saranno così fortemente sostenute dai libri, veicoli di conoscenza, approfondimento e partecipazione.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista del Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

All’inaugurazione al Polo Zanotto sono intervenuti il prorettore Giovanni De Manzoni, il presidente della Commissione Giochi olimpici di Ateneo Federico Schena, la coordinatrice del Sistema bibliotecario Daniela Brunelli e il direttore della Fondazione Mondadori Paolo Verri. Erano inoltre presenti il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani, la presidente del Consiglio studentesco Irene Lupi e il presidente di Esu Verona Claudio Valente.

L’inaugurazione dell’AlberoLibro rappresenta il primo evento di una serie di iniziative che rientrano nel progetto di ateneo UniVerso i Giochi olimpici 2026, che nei prossimi mesi offrirà una serie di incontri dedicati alle Olimpiadi, in un ideale cammino di accompagnamento alla cerimonia di apertura che si terrà il 6 febbraio a Milano, mentre Verona ospiterà la cerimonia di chiusura il 22 febbraio.

