Latella “Tremore essenziale patologia nascosta, ma ora nuove terapie”

ROMA (ITALPRESS) - "I tremori essenziali sono una patologia particolarmente nascosta che spinge lo stesso paziente verso la rassegnazione. Siccome fino ad oggi non c'erano tante cure per questo tipo di patologia, l'approccio stesso del paziente è stato molto silente. Non ci sono modelli organizzativi sui territori per la presa in carico per la patologia e per i pazienti e questo ha spinto nel tempo a tenerla molto nascosta, molto sommersa. Oggi nuove terapie e nuovi macchinari ci consentono invece di proporre delle cure alternative che in tantissimi casi sono risolutive". Lo ha detto Lorenzo Latella, segretario regionale di Cittadinanzattiva Campania, a margine di un evento dell'Associazione Tremori a Roma. f04/xi2/fsc/gtr