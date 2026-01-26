L’assessore Venturini visita Casa Coletti, nuova comunità madre-bambino a Cannaregio

VENEZIA (ITALPRESS) – Questo pomeriggio l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha visitato Casa Coletti, la nuova realtà educativa madre-bambino situata nel sestiere di Cannaregio. Il servizio, gestito dalla Comunità di Venezia, ente del terzo settore accreditato, si inserisce nel sistema cittadino di welfare come presidio dedicato al sostegno della genitorialità, alla promozione di percorsi di autonomia e al rafforzamento dell’inclusione sociale.

L’iniziativa rappresenta un importante intervento nell’ambito delle politiche sociali dell’Amministrazione comunale e contribuisce al potenziamento della rete dei servizi di accoglienza, tutela e accompagnamento rivolti a donne e minori in condizioni di fragilità, confermando l’impegno del Comune nello sviluppo di un sistema di welfare sempre più inclusivo e integrato.

“Casa Coletti rappresenta un segno concreto di una Venezia che continua a prendersi cura delle persone più fragili, offrendo loro sostegno e opportunità reali di autonomia – ha dichiarato l’assessore Venturini – Si tratta di un progetto che unisce esperienza, professionalità e dedizione, valori che da sempre caratterizzano l’impegno della nostra città nel sociale. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla ristrutturazione dell’edificio, consentendo di aprirlo nei tempi previsti e di rispondere così a un bisogno emergente, offrendo alle donne provenienti da percorsi familiari complessi un presidio sul territorio dove ricostruire la propria vita”.

La realtà è ospitata in un edificio storico di circa 300 mq di proprietà delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane (IPAV) e rappresenta un luogo simbolico di accoglienza per la città. Nel corso degli anni ha ospitato centinaia di madri e bambini, diventando sul territorio un punto di riferimento. La comunità può accogliere fino a 6 nuclei madre-figlio, oltre a 2 posti dedicati alla pronta accoglienza, offrendo un contesto sicuro e relazionale per donne in gravidanza e madri con figli, segnalate dai Servizi Sociali, dai Servizi di Tutela Minori e dal Pronto Intervento Sociale del Comune di Venezia. Attualmente sono presenti 3 madri con 6 figli di età inferiore ai 14 anni.

“Casa Coletti è prima di tutto una casa, uno spazio che restituisce protezione e quotidianità – ha dichiarato Paolo Stocco, presidente della Comunità di Venezia – Un luogo in cui la cura passa anche attraverso i gesti semplici e il tempo condiviso, elementi fondamentali per costruire fiducia e futuro. Con l’avvio di questa nuova realtà confermiamo il nostro impegno nello sviluppo di modelli integrati di accoglienza, fondati su protezione, educazione e inclusione, in stretta collaborazione con le istituzioni e i servizi del territorio”.

Il servizio si avvale di un’équipe multidisciplinare composta da educatori, psicologi e operatori sociali con specifica esperienza nell’ambito materno-infantile, garantendo una presenza continuativa 24 ore su 24. L’obiettivo del progetto è accompagnare le donne nel rafforzamento delle competenze genitoriali e sostenere la crescita dei bambini in un ambiente stabile e protetto, favorendo al contempo percorsi di autonomia personale, lavorativa e abitativa.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

