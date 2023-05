ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea ordinaria degli azionisti di Terna ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 illustrato dall’Ad e direttore generale uscente Stefano Donnarumma. Sono stati inoltre presentati il bilancio consolidato e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Su proposta del Cda è stato deliberato, con 99,97% di voti a favore, un dividendo per l’intero esercizio 2022 pari a 31,44 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2021, in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 20,83 centesimi di euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo di 10,61 centesimi di euro già posto in pagamento dal 23 novembre 2022. Al pagamento del saldo del dividendo concorre esclusivamente l’utile di esercizio 2022. L’assemblea ha anche provveduto a nominare il nuovo Consiglio di amministrazione, il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025, che sarà composto da tredici amministratori eletti: Marco Giorgino; Karina Audrey Litvack; Jean-Michel Aubertin; Anna Chiara Svelto (tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali), Igor De Biasio; Giuseppina Di Foggia; Francesco Renato Mele; Qinjing Shen; Regina Corradini D’Arienzo; Angelica Krystle Donati; Enrico Tommaso Cucchiani; Gian Luca Gregori; Simona Signoracci (tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza relativa CDP Reti). L’assemblea ha quindi eletto Igor De Biasio presidente del Cda della società. Successivamente il Cda ha nominato all’unanimità amministratore delegato e direttore generale della società Giuseppina Di Foggia. Il Consiglio ha approvato l’assetto dei poteri, attribuendo al presidente Igor De Biasio il compito istituzionale di rappresentare la società, guidare e dirigere i lavori del Consiglio, in coordinamento con l’amministratore delegato. All’Ad sono stati conferiti, in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione della società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto o mantenuti dal Consiglio nell’ambito delle proprie competenze. Il Consiglio ha inoltre provveduto alla ricostituzione dei Comitati interni già istituiti provvedendo alla nomina dei componenti. All’esito delle citate deliberazioni i Comitati risultano così composti. Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità: Marco Giorgino – presidente; Enrico Tommaso Cucchiani, Karina Audrey Litvack, Jean-Michel Aubertin, Francesco Renato Mele. Comitato per la Remunerazione: Enrico Tommaso Cucchiani – presidente; Gian Luca Gregori, Anna Chiara Svelto, Angelica Krystle Donati, Simona Signoracci. Comitato per le Nomine, Governance e Scenari: Igor De Biasio – presidente; Regina Corradini D’Arienzo, Jean-Michel Aubertin, Karina Audrey Litvack, Simona Signoracci. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Anna Chiara Svelto – presidente; Angelica Krystle Donati, Marco Giorgino, Gian Luca Gregori.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Terna-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com