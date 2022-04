L’asma si può curare, parte la campagna di sensibilizzazione di GSK

L’asma sconta ormai da anni un paradosso: malgrado le cure disponibili siano in grado di controllare la malattia, molti pazienti si curano a singhiozzo. Per questo è importante agire subito e non aspettare che sia l’asma a fare la prima mossa. Nasce così "Act don’t react", la campagna di sensibilizzazione di GSK che invita i pazienti a responsabilizzarsi verso una malattia che si può curare. fsc/abr/gtr