Lascia il cane chiuso in auto per andare in sala giochi, 46enne denunciato in provincia di Roma

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un operaio di 46 anni, residente a Cave, ritenuto responsabile del reato di abbandono di animali. L’intervento dei militari è scattato la sera del 14 marzo, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di un cittadino. Giunti nei pressi di una sala giochi in via Genazzano, i Carabinieri hanno trovato un cane chiuso all’interno di un’auto, lasciato nell’abitacolo con portiere e finestrini completamente serrati. Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno identificato e rintracciato il proprietario del veicolo e dell’animale, all’interno della sala e hanno proceduto alla contestazione del reato previsto dal Codice Penale a tutela del benessere degli animali.

– foto ufficio stampa Carabinieri Roma –

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