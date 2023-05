Il Gruppo FS è main partner della mostra Richard Avedon Relationships, in programma alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo, e fino al 30 luglio accompagnerà l’esposizione con uno speciale treno Intercity di Trenitalia personalizzato con le immagini più iconiche del grande fotografo americano. Presso il binario 1 della stazione Termini di Roma, è stato possibile ammirare e visitare il treno partito poi alla volta della Sicilia alle 11:26. Il treno collegherà Roma e la Sicilia, in linea con il claim FS Italiane fa viaggiare la cultura. Proprio come la mostra che, dopo avere registrato un successo di pubblico a Palazzo Reale di Milano, si è spostata a Palermo. A bordo di due carrozze dell’Intercity sarà possibile ammirare alcuni scatti che – letteralmente – correranno lungo il tragitto fino a destinazione. Gli interni dei vagoni sono decorati con i colori e le grafiche della mostra, creando un’esperienza immersiva per i passeggeri. Durante il tragitto, le due carrozze si separeranno al momento dell’attraversamento dello Stretto di Messina, prendendo direzioni diverse con mete finali a Palermo e Siracusa, come a voler diffondere l’arte di Avedon nel modo più ampio possibile. Ma le sorprese non finiscono qui. Ferrovie dello Stato Italiane, “a dimostrazione della sua costante dedizione nella diffusione della cultura”, coinvolgerà due classi di una scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale Silvio Boccone di Palermo, in due visite guidate della mostra. Condotte da un operatore museale di Civita Sicilia, le visite avranno l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’arte, in ogni sua forma e manifestazione. In relazione all’opera di Richard Avedon, saranno dedicate al genere artistico del ritratto e a grandi protagonisti del Novecento immortalati dal maestro dell’obiettivo statunitense. Per quanto riguarda i biglietti della mostra, sono disponibili diverse opzioni per soddisfare le esigenze di ogni visitatore. Il prezzo intero è di 10 euro, mentre è prevista una tariffa ridotta di 8 euro per gruppi di almeno 15 persone, visitatori tra 19 e 25 anni, maggiori di 65 anni, studenti universitari (previa esibizione del libretto), insegnanti in attività e titolari di apposite convenzioni. Inoltre, i possessori di un biglietto per raggiungere Palermo con i treni Regionali, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia potranno beneficiare di un ingresso ridotto. “È un impegno grande che unisce vari fronti: il sud perché questo è un treno che da Milano arriva a Palermo e a Siracusa – ha dichiarato l’Ad di Trenitalia Luigi Corradi – la cultura perché su questo treno noi iniziamo a far vedere le fotografie di Avedon che sono in mostra alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo, e poi i giovani perché stiamo anche aiutando la scuola ad avvicinarsi alla cultura, abbiamo fatto un accordo con le scuole e tramite il treno facciamo visitare la mostra agli studenti. Questo treno unirà Milano a Palermo e Siracusa e chiunque lo prenderà nei prossimi due mesi avrà la possibilità di vedere gli scatti di Avedon”. Per il Chief Communication Officer di FS, Luca Torchia, “tra gli obiettivi di Ferrovie dello Stato Italiane c’è anche quello di realizzare una sempre maggiore coesione territoriale attraverso un sistema di infrastrutture moderne ed efficienti, ma anche adoperandosi per far vivere ai territori esperienze particolari, in questo caso culturali, al nord come al sud Italia. La Sicilia è per noi una regione chiave, insieme alla Calabria, per costruire uno dei più importanti corridoi di trasporto europei, che dalla Scandinavia raggiunge Palermo. Qui in Sicilia stiamo lavorando a potenziare e velocizzare la linea Palermo-Catania-Messina, e siamo pienamente ingaggiati, come Gruppo FS, anche nella realizzazione del Ponte sullo Stretto”. Il curatore della mostra, Andrea Garbetta ha spiegato che “è stata una bellissima collaborazione partita quasi un anno fa. Dopo il successo di Milano abbiamo inserito Palermo, la Sicilia, nel grande circuito internazionale degli eventi. Con questa mostra si coniugano le immagini con l’arte, a Palermo ci sarà una esposizione bellissima per scoprire i grandi scatti di Avedon”.

