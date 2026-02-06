L’arrivo di Vance e Rubio in prefettura a Milano per l’incontro con Meloni

MILANO (ITALPRESS) - La delegazione americana guidata dal vicepresidente J D Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio è arrivata in prefettura per un incontro ad alto livello con la premier Giorgia Meloni. Dalla facciata del palazzo della prefettura di Milano hanno ammainato la bandiera del Qatar e innalzato quella degli Stati Uniti d'America. Meloni poco prima ha avuto infatti un bilaterale con l'emiro qatarino Tamim Bin Hamad Al Thani.