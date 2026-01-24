L’arrivo di Mattarella alla cattedrale di Cefalù per convegno sul Mediterraneo

CEFALU' (PALERMO) (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla cattedrale di Cefalù, in provincia di Palermo, dove è ospite del convegno "Mediterraneo: mare di pace?". Nelle immagini, l'ingresso, tra gli applausi, del Capo dello Stato, che ha poi preso posto in prima fila. xd8/pc/mca1