ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Campione del mondo e in testa al ranking Fifa, sei anni dopo l’ultima volta. L’Argentina è la nazionale numero 1 a livello mondiale e oltre al titolo iridato vinto in Qatar, adesso lo dice anche l’ultima classifica Fifa. L’Albiceleste di Scaloni e Messi guarda tutti dall’alto con 1840.93 punti. Spodestato il Brasile che guidava l’ultimo ranking stilato lo scorso 22 dicembre, ma oltre a perdere la vetta la Seleçao scivola di un’ulteriore posizione e slitta al terzo posto con il sorpasso della Francia, vice-campione del mondo, che si piazza al secondo. Per il resto prime posizioni invariate con l’Italia di Roberto Mancini che resta ottava con 1713,66 punti, mantenendo la posizione davanti a Portogallo e Spagna che chiudono la top ten, rispettivamente al nono e al decimo posto. Tra i verdeoro e gli azzurri troviamo Belgio (4°), Inghilterra (5°), Olanda (6°) e Croazia (7°).

La Nazionale che ha fatto registrare i maggiori progressi è la Repubblica Centrafricana, ora 122esima con 10 posizioni scalate.

Il prossimo ranking Fifa verrà diramato il 20 luglio.

1. Argentina 1840.93 pt (+1)

2. Francia 1838.45 (+1)

3. Brasile 1834.21 (-2)

4. Belgio 1792.53 (–)

5. Inghilterra 1792.43 (–)

6. Olanda 1731.23 (–)

7. Croazia 1730.02 (–)

8. ITALIA 1713.66 (–)

9. Portogallo 1707.22 (–)

10. Spagna 1682.85 (–)

