L’Arabia Saudita al WTM di Londra “Calendario di eventi straordinario, nei primi 6 mesi del 2025 quasi 61 mln di visitatori”

LONDRA (REGNO UNITO) – L’Arabia Saudita ha lasciato un segno forte fin dal primo giorno del World Travel Market (WTM) 2025, dove la Saudi Tourism Authority (STA) e i suoi 71 partner hanno inaugurato l’imponente padiglione “Saudi Land”, simbolo della visione e dell’ambizione che guidano la crescita del settore turistico del Regno.

Dopo un anno da record, con quasi 116 milioni di visitatori e una spesa turistica di 75 miliardi di dollari, STA si presenta al WTM con l’obiettivo di rafforzare le partnership internazionali e creare nuove opportunità di collaborazione e sviluppo. All’interno di “Saudi Land”, i visitatori hanno potuto scoprire l‘Unreal Calendar dell’Arabia Saudita – un calendario annuale di eventi di livello mondiale che comprende Formula 1, MDLBEAST Soundstorm, le Supercoppe italiana e spagnola, e il WWE Royal Rumble – presentato attraverso una campagna immersiva con protagonista Cristiano Ronaldo.

Il padiglione ha inoltre messo in risalto le destinazioni simbolo del Regno – dalla maestosità antica di AlUla e le acque incontaminate del Mar Rosso saudita, al vibrante patrimonio culturale di Jeddah e alla modernità di Riyadh – insieme alle nuove esperienze di lusso come le aperture di Shura Island e il lancio di Six Flags Qiddiya City, a conferma dell’impegno dell’Arabia Saudita verso innovazione, eccellenza e ospitalità di livello mondiale.

In collaborazione con partner provenienti da tutto l’ecosistema turistico, l’Arabia Saudita continua a creare nuove opportunità di business e investimento, consolidando la propria posizione come destinazione di riferimento per l’industria turistica globale.

Abdullah Alhagbani, Chief Partnerships and Regulatory Affairs Officer della Saudi Tourism Authority (STA), ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere i nostri partner e ospiti da tutto il mondo per far vivere l’esperienza di ‘Saudi Land’, mentre proseguiamo il nostro straordinario percorso di crescita. Al WTM di quest’anno siamo presenti con 71 partner e oltre 500 incontri con leader del settore, per rafforzare le collaborazioni, esplorare nuove opportunità e costruire insieme la prossima fase di successo del turismo saudita. Nel 2024, il nostro calendario ha incluso oltre 1.000 eventi, e quest’anno daremo ulteriore impulso a questo slancio con il nostro Unreal Calendar. Le nostre destinazioni simbolo – da Riyadh e Jeddah ad AlUla e al Mar Rosso – offrono opportunità uniche di collaborazione, innovazione e crescita condivisa. Con ingenti investimenti in infrastrutture e al potenziamento dei collegamenti aerei, l’Arabia Saudita si sta affermando come una destinazione accessibile tutto l’anno, sia per i visitatori che per i partner. Invitiamo l’intero settore turistico globale a cogliere le opportunità senza pari che l’Arabia Saudita offre”.

I momenti salienti della prima giornata: Apertura ufficiale: il padiglione “Saudi Land” ha inaugurato il WTM con una cerimonia ricca di energia, accogliendo partner, rapprsentanti del turismo e leader del settore da tutto il mondo. Partnership strategiche: sono stati firmati oltre nove Memorandum of Understanding (MoU) con importanti brand globali del travel e dell’hospitality, tra cui sette accordi siglati da partner sauditi e due intese della STA con Saudia Holidays e TUI Group.

Esperienze interattive: i visitatori hanno potuto esplorare le diverse destinazioni saudite attraverso installazioni immersive, scoprendo pacchetti turistici, l’Unreal Calendar, performance culturali, spettacoli dal vivo e attività sportive interattive ispirate a Cristiano Ronaldo. Il WTM 2025 ha rappresentato un palcoscenico strategico per l’Arabia Saudita e i suoi partner turistici, favorendo la creazione di nuove relazioni, lo sviluppo di collaborazioni strategiche e la valorizzazione delle straordinarie opportunità offerte dal panorama turistico in continua evoluzione del Paese – confermandone il suo ruolo di destinazione di riferimento per viaggiatori, investitori e operatori del settore a livello globale.

-Foto Ufficio Stampa Saudi Tourism Authority-

(ITALPRESS).