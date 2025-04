FIRENZE (ITALPRESS) – “Enel ha ulteriormente aumentato gli investimenti. Tanto per dare un numero, oggi il nostro piano triennale vede in Italia oltre 22 miliardi di investimenti, che è una cifra veramente importante. Nell’ambito di questa cifra, la parte del leone la fa la rete, perché non si può parlare di transizione energetica, quindi con tutte le problematiche legate alla generazione rinnovabile, alle batterie, se non si ha come presupposto base una rete altamente efficiente. Ed è questo il motivo per cui i due terzi di questi 22 miliardi, circa 16 miliardi, vanno sulla rete”. Lo ha detto Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel, a margine di Akademia, scuola di alta formazione politica in svolgimento a Firenze. “E’ anche opportuno ricordare che per quanto la rete di distribuzione italiana sia la più avanzata in Europa, dobbiamo continuare a lavorare, sia per l’ingresso di nuovi strumenti di generazione, nuovi impianti, sia perché il cambio meteo che stiamo subendo in Italia ci costringe ad avere una rete sempre più resiliente”, ha aggiunto.

“Sicuramente uno degli aspetti nevralgici affinché si possano realizzare questi piani d’investimento così corposi, sono la velocità degli iter burocratici. Qui stiamo notando negli ultimi anni un’accelerazione, una semplificazione, però abbiamo bisogno di essere ancora più snelli. Penso che da questo punto di vista, tutto il mondo politico, il mondo amministrativo possa dare una mano affinché questo Paese possa accelerare gli investimenti e rendere la transizione energetica il più veloce possibile”, ha concluso Lanzetta.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).