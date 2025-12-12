Landini “Chiesto a Confindustria un confronto per cancellare i contratti pirata”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Abbiamo chiesto a Confindustria e alle altre associazioni di aprire trattative vere per andare a cancellare i contratti pirata, per andare verso un’estensione delle elezioni delle Rsu e dei rappresentanti alla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro grandi e piccoli, perché è il momento di rimettere al centro il lavoro e la giustizia sociale”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, oggi a Firenze per una delle manifestazioni organizzate oggi dal sindacato nell’ambito della giornata di sciopero generale.

“Stabiliamo una misurazione della rappresentanza”, ha aggiunto Landini, per cui “i sindacati e anche le associazioni debbono contare per quanti voti hanno e per quanti iscritti hanno. Io mi permetto di dire che se vediamo le recenti elezioni delle Rsu, il primo sindacato in Italia, il più votato è la Cgil; così anche nel settore privato. Da un certo punto di vista penso che oggi la democrazia la si difende praticandola”.

