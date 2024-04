TORINO (ITALPRESS) – “E’ un grande orgoglio constatare ancora una volta la passione e l’amore che circondano Lancia Ypsilon: una vettura che ha sempre giocato un ruolo da protagonista sul mercato, grazie al suo stile unico, dalle linee morbide e sinuose e dal design tipicamente italiano, uniti a connettività, efficienza e stile. I dati relativi al primo trimestre del 2024 certificano un percorso glorioso e ci permettono di celebrare nel migliore dei modi un modello che ha fatto la storia delle auto cittadine in Italia” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. Lancia Ypsilon “saluta” il mercato italiano come meglio non avrebbe potuto: la vettura, che ha reso le strade dell’Italia più belle, ha giocato un ruolo da protagonista assoluta nei primi mesi di questo 2024, facendo registrare numeri straordinari per il marchio.

Lancia ha infatti chiuso il primo trimestre con 12.923 unità, pari a un +16,4% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nel solo mese di marzo, con 4.845 unità vendute, Lancia Ypsilon è stata la seconda vettura più venduta del suo segmento e la terza vettura più venduta del mercato in generale.

Il modello si attesta inoltre come vettura ibrida più venduta nel segmento, sia nel mese di marzo, con 4.210 unità, che nel trimestre con un totale di 11.296 unità. Numeri significativi che incoronano il modello, in vista del termine della produzione: l’attuale versione di Lancia Ypsilon sarà infatti disponibile sul mercato italiano ancora per qualche mese, per poi passare il testimone a Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio presentata il 14 febbraio a Milano.

La fashion city car per eccellenza del marchio torinese è stata una vera e propria vettura dei record, con una presenza dominante sul mercato nazionale, e anche questo avvio di 2024 dà continuità di risultati al biennio 2022-2023, con la performance migliore di sempre: il 2023 è stato infatti il secondo anno consecutivo da record per Lancia, con un’ulteriore crescita dei volumi dopo i risultati raggiunti nel 2022, che già incoronavano il modello come leader di mercato.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).