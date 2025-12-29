Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello stabilimento di Melfi

MELFI (POTENZA) (ITALPRESS) – Simbolo eterno delle Olimpiadi, la Fiamma Olimpica è partita da Roma il 6 dicembre per intraprendere un percorso straordinario attraverso oltre 300 comuni italiani. Un viaggio che non è solo fisico, ma profondamente simbolico: una scia di luce che porta con sè il calore dell’unità, la forza dell’inclusione e la magia dei valori olimpici. Ogni tappa è un invito alla condivisione, un momento per sentirsi parte di un sogno che culminerà nei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ieri 28 dicembre, il convoglio olimpico ha raggiunto lo stabilimento di Melfi, emblema dell’eccellenza manifatturiera italiana e futura sede di produzione della nuova Lancia Gamma, il modello che debutterà nel 2026. Lancia, Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, condivide i valori della tradizione sportiva, che anima lo spirito olimpico. Il marchio sarà presente lungo tutto il percorso della manifestazione con una flotta di vetture dedicate, a supporto di atleti, staff e organizzazione.

L’evento è stato celebrato con una cerimonia speciale nello stabilimento di Melfi, alla presenza del CEO di Lancia, Roberta Zerbi, e di Luigi Barbieri, responsabile dello stabilimento lucano, affiancato da Francesco Ciancia, Head of Manufacturing di Stellantis. A rendere l’evento ancora più significativo, la partecipazione di una tedofora d’eccezione: Stefania Belmondo, ex fondista italiana e leggenda dello sport, con un palmarès straordinario che include 10 medaglie olimpiche, 13 titoli mondiali e 23 vittorie in Coppa del Mondo, record che la consacrano come l’atleta italiana più vincente nel circuito mondiale. Seconda donna più medagliata nella storia olimpica italiana, Belmondo ha inaugurato e concluso la cerimonia, condividendo con i dipendenti la sua testimonianza e l’emozione di rappresentare i valori e lo spirito olimpico. Per Lancia, l’appuntamento è stato anche un momento di condivisione con i dipendenti e le loro famiglie. Alcuni collaboratori dello stabilimento hanno avuto l’onore di correre e trasportare la Fiamma all’interno della sede produttiva, tra iniziative e attività pensate per i presenti.

“Accogliere la Fiamma Olimpica nello stabilimento di Melfi significa unire due mondi che condividono gli stessi valori: il lavoro di squadra, l’impegno quotidiano e la visione di lungo periodo. E’ qui che prende forma il futuro di Lancia, con il ritorno della produzione in Italia e con un progetto industriale che guarda al 2026 con orgoglio e responsabilità” ha dichiarato Roberta Zerbi, CEO di Lancia. In qualità di Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, i brand italiani di Stellantis – Lancia, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Abarth e Maserati – metteranno a disposizione circa 3.000 veicoli, di cui oltre la metà elettrificati, per supportare atleti, volontari, staff e federazioni durante l’intera manifestazione olimpica.

