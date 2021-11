FIRENZE (ITALPRESS) – “Non dimentichiamo che ogni volta che ci sono momenti di difficolta’ le mafie facilmente si adattano alle nuove situazioni, proponendosi come welfare alternativo, come si ci fosse uno Stato parallelo allo Stato vero che e’ quello rappresentato dalle istituzioni”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo in modalita’ remota alle ‘Giornate europee dei rappresentanti dello Stato sul territorio’ in svolgimento a Firenze.

“La legalita’ e la sicurezza costituiscono la precondizione per la convivenza civile, la garanzia dei diritti – ha aggiunto Lamorgese -. Colgo l’occasione per sottolineare il grande impegno che i prefetti hanno profuso in questo periodo nell’assicurare anche l’esecuzione delle misure di contenimento avvalendosi delle forze di polizia, vigili del fuoco, polizie locali e forze armate”.

(ITALPRESS).