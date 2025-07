Carabinieri, la Polizia macedone in visita al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri continua a ricevere assiduamente delegazioni istituzionali straniere essendo considerata la specializzazione ambientale dell’Arma dei Carabinieri tra le più efficienti e capillari esistenti al mondo. Nell’ambito del programma dell’Unione Europea IPA III – EU Twinning Instrument. “Strengthening the institutional capacities in dealing with cultural heritage and environmental crime” (progetto di rafforzamento delle capacità istituzionali per il contrasto ai crimini ambientali e sul patrimonio culturale affidato ai Carabinieri), una delegazione di funzionari della Polizia della Repubblica della Macedonia del Nord ha fatto visita al Comando Unità Forestali, Ambientali. e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA). Il gruppo ha preso parte alla presentazione dei settori di competenza del CUFAA a cura del Gen. B. Florimondo Forleo – Capo Ufficio OAIO, approfondendo così la specialità dell’arma sul fronte della tutela ambientale, di salvaguardia del patrimonio della biodiversità e della sicurezza alimentare. La visita ha riguardato anche le specifiche attività del Nucleo Informativo Antincendio Boschivo (NIAB), fiore all’occhiello del Comando in materia di prevenzione e repressione dei reati di riferimento.

La delegazione, infatti, si è recata presso la Sala Operativa del Niab, toccando con mano strumenti e visionando attività operative svolte con l’ausilio di specifici strumenti ad alta tecnologia. La delegazione ha mostrato vivo interesse per le informazioni acquisite durante l’incontro anche in considerazione del fatto che la Polizia Macedone possiede un settore di Polizia Forestale che dipende dal Ministero dell’Agricoltura, Silvicoltura e Gestione delle Acque. Già nel 2022 fu sottoscritto un Memorandum tra Italia e Macedonia del Nord per la cooperazione agricola e ambientale. Un punto centrale dell’accordo riguardava appunto la collaborazione tra Carabinieri Forestali e Polizia Forestale Macedone, con la creazione di un gruppo di lavoro congiunto e attività di formazione, visite di studio e scambio di buone pratiche.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).