PEBBLE BEACH (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per la Monterey Car Week 2024, Automobili Lamborghini ha accolto i suoi ospiti VIP nello scenario dell’esclusiva Lamborghini Lounge Monterey, una villa privata trasformata in una prestigiosa brand experience che non solo rimanda alla moderna tradizione italiana, ma abbraccia la mission “driving humans beyond” spingendosi oltre i confini. La neonata Lamborghini Temerario è stata presentata alla Lamborghini Lounge in due nuovi colori dedicati, Blu Marinus e Verde Mercurius, che per la prima volta saranno disponibili anche al lancio con il pacchetto ‘Alleggerità per i clienti più inclini alla guida su pista.

Temerario rappresenta il nuovo punto di riferimento nel segmento delle supersportive, grazie alle sue prestazioni di livello assoluto. Per tutto il fine settimana alla Lamborghini Lounge, gli ospiti hanno avuto la possibilità di apprezzare le caratteristiche che rendono la nuova Temerario unica. Un’esperienza di “mixed reality” ha permesso ai visitatori di vedere elementi virtuali abbinati alla vettura fisica, inclusa l’aerodinamica e i sorprendenti dettagli del motore.

Per celebrare l’eccellenza delle prestazioni, Lamborghini ha inoltre esposto i suoi modelli più recenti che, insieme a Temerario, hanno completato l’ibridizzazione della sua gamma di prodotti. Erano esposte Urus SE, la prima versione PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) del Super SUV, e Revuelto, la prima supersportiva ibrida HPEV (High Performance Electrified Vehicle) con una potenza di 1.015 CV. Gli ospiti hanno potuto assistere alla presentazione di un esclusivo impianto audio di bordo montato su Revuelto, frutto della nuova collaborazione tra Lamborghini e il marchio italiano di impianti audio Sonus faber, risultato della grande maestria e artigianalità di alto livello italiane.

Lamborghini Squadra Corse ha presentato tre vetture da corsa, tra cui SC63, il primo prototipo ibrido Lamborghini che ha debuttato all’inizio di quest’anno sia nel FIA World Endurance Championship che nel campionato IMSA WeatherTech SportsCar. SC63 era accompagnata da Huracàn GT3 EVO2, progettata e sviluppata partendo da Huracàn STO, e Huracàn Super Trofeo EVO2, la versione dalle prestazioni più alte mai progettata per gareggiare nelle serie monomarca. Inoltre, Roger Dubuis, profondamente legata al mondo delle corse, ha presentato il suo ultimo orologio, il cronografo Excalibur Spider Flyback. Ispirato agli elementi ingegneristici delle supercar, questo orologio sfreccia a tutta velocità verso il futuro dell’Hyper Horology e vuole essere un tributo alla partnership di lungo corso tra Roger Dubuis e Lamborghini Squadra Corse. Per l’occasione, Roger Dubuis ha decorato il nuovo orologio da 45 mm con lo stesso Verde Mantis della livrea della SC63.

Ogni anno il Pebble Beach Concours riunisce centinaia di appassionati ed esperti di auto da tutto il mondo che sanno apprezzare la tradizione dell’eleganza automobilistica. Nel 35° anniversario del Pebble Beach Concept Lawn, durante il quale sono stati presentati i concept più attesi e i sogni di domani, Lamborghini Temerario risaltava grazie alle sue innovazioni tecniche e stilistiche. Sul 18° fairway del celebre Pebble Beach Golf Links si sono inoltre riunite alcune tra le più belle auto d’epoca per competere al titolo di Best in Show. Anche quest’anno Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, e Mitja Borkert, Design Director, hanno partecipato in qualità di Giudici Onorari alle premiazioni di domenica.

