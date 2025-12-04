Lamborghini, Foschini “La Temerario mostra nostra capacità di inventare design”

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Per noi Art Basel è ormai una piattaforma imprescindibile, una piattaforma dove il design regna sovrano e il design è uno degli elementi caratterizzanti del DNA di Lamborghini e dei suoi prodotti. Presentiamo la prima Temerario che verrà consegnata in America. Ed essendo la prima non poteva essere una macchina che non avesse dei contenuti particolari". Lo ha detto Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer di Lamborghini, in occasione di Art Basel Miami 2025. "È una vettura fatta interamente a mano che mostra quale è la capacità di Lamborghini quando si tratta di inventare nuovi design e nuove forme di decoro delle vetture. La personalizzazione è una caratteristica ormai fondamentale di tutti i prodotti Lamborghini e soprattutto è un trend molto forte fra i clienti che acquistano questo tipo di vetture", ha aggiunto. f11/fsc/mca1