L’Alpine elettrica resiste al freddo polare

ROMA (ITALPRESS) - La gestione e l’utilizzo delle vetture 100% elettriche a temperature molto basse è al centro della ricerca per tutti i grandi gruppi globali. L’ultimo esempio arriva da Alpine, che da oltre due anni sta stressando i prototipi della nuova A290 elettrica. Nelle concessionarie arriverà a metà anno, ma intanto proprio per evitare problemi legati al freddo, la city car sportiva a cinque posti è oggetto di un programma completo di sviluppo e messa a punto in Svezia. I tecnici della casa francese stanno implementando da un lato l’aderenza in condizioni meteorologiche estreme, con temperature che possono scendere al di sotto di -30 gradi centigradi e dall’altro l’efficienza del sistema elettrico. Test anche su riscaldamento, qualità del disappannamento e dello sbrinamento e dell'Electronic Stability Control. tvi/gtr