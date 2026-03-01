I Lakers ritrovano la vittoria contro i Warriors, Houston ko a Miami: il resoconto della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – I Los Angeles Lakers ritrovano la vittoria battendo a domicilio i Golden State Warriors per 101-129, interrompendo la striscia di tre sconfitte di fila. Nel giorno del suo ventisettesimo compleanno, Luka Doncic è il miglior realizzatore di serata con 26 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, a cui si aggiungono i 22 punti di LeBron James. I Warriors, privi di Stephen Curry, Kristaps Porzingis e Jimmy Butler, non vanno oltre i 14 punti di Gui Santos.

Vittoria casalinga, invece, per i Miami Heat, che si impongono per 115-105 contro gli Houston Rockets di uno scatenato Kevin Durant, autore di 32 punti con il 60% dal campo (ma solo 2/8 da tre), 5 rimbalzi e 8 assist, oltre alla doppia doppia di Amen Thompson (20 punti e 11 rimbalzi). Gli Heat, però, rispondono a loro volta con una doppia doppia, di Bam Adebayo (24 punti e 11 rimbalzi), e mandando in doppia cifra sette giocatori; rimane a secco, invece, Simone Fontecchio, in campo per nove minuti.

Vittoria casalinga anche per i Charlotte Hornets, che proseguono la loro cavalcata vincendo la quarta partita consecutiva: contro i Portland Trail Balzers, infatti, termina 109-93. Gli Hornets mandano in doppia cifra tutto il quintetto iniziale, su cui spicca Brandon Miller con 26 punti (6/12 da tre), ma raccolgono 20 punti anche da Coby White, partito dalla panchina.

Vincono in trasferta, invece, i Toronto Raptors, che contro i Washington Wizards partono male (33-25 nel primo quarto) ma poi ribaltano il risultato e controllano la partita fino al 125-134 finale. I padroni di casa mandano otto giocatori in doppia cifra e raccolgono 64 punti dalla panchina, ma i Raptors rispondono con la doppia doppia di Immanuel Quickley (27 punti e 11 assist), i 24 punti di Brandon Ingram e i 21 di RJ Barrett, oltre ai 18 punti a testa di Scottie Barnes e Jakob Poltl (7/7 dal campo, a cui aggiunge 10 rimbalzi).

Vittoria esterna, infine, anche per i New Orleans Pelicans, che raccolgono il quarto successo di fila passando sul campo degli Utah Jazz per 105-115 con i 24 punti di Saddiq Bey e la doppia doppia dalla panchina di Jeremiah Fears (18 punti e 11 rimbalzi).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).