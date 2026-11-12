Lakers avanti ma ansia Doncic, San Antonio da 10 e lode: il recap della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – I Lakers allungano, San Antonio risponde e Golden State si ferma. Nella notte Nba arriva la settima vittoria consecutiva dei gialloviola, che passano a Milwaukee per 123-112 con 32 punti di Luka Doncic e 23 di Sandro Mamukelashvili. Il successo lascia però spazio alla preoccupazione per lo sloveno, che si gira una caviglia dopo una tripla con fallo di Kyle Kuzma a 4’25” dalla sirena: Doncic realizza il libero aggiuntivo e lascia il campo, con JJ Redick che nel dopogara rassicura sulle sue condizioni. Problemi anche per Austin Reaves, costretto a uscire nel terzo quarto per un infortunio al tallone sinistro dopo aver segnato 18 punti. Los Angeles sale a 11-2, mentre ai Bucks non bastano i 27 punti di Tyler Herro per evitare l’ottava sconfitta consecutiva.

San Antonio centra invece il decimo successo di fila rimontando ventidue lunghezze sul campo di Chicago: finisce 124-119 con 32 punti e 9 rimbalzi di Victor Wembanyama e la doppia doppia da 18 punti e 10 assist di Dylan Harper. I Bulls, trascinati dai 23 punti di Jalen Smith, incassano l’ottavo ko consecutivo.

Si interrompe a otto vittorie la striscia di Golden State, battuta a Houston per 115-108. I Rockets si affidano ai 20 punti di Kevin Durant e a un Alperen Sengun da 19 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Per i Warriors, che trovano 25 punti e 10 rimbalzi dal rookie Yaxel Lendeborg, pesa l’uscita di Stephen Curry dopo appena sei minuti per un dolore alla parte destra dell’addome.

Rimonta vincente anche per Boston, che recupera ventidue punti a Toronto e si impone per 98-93, mettendo in fila il quinto successo. Jayson Tatum chiude con 24 punti, 8 assist e 7 rimbalzi e firma i liberi del sorpasso a 25″2 dalla fine. A New York si prende la scena James Harden, autore del massimo stagionale di 32 punti nel 115-107 di Cleveland sui Knicks. Donovan Mitchell aggiunge 23 punti, mentre ai padroni di casa non basta un Karl-Anthony Towns da 21 punti, 11 rimbalzi e 8 assist.

Portland batte Oklahoma City per la seconda volta consecutiva, imponendosi per 118-108 con 28 punti di Deni Avdija, 19 di Jrue Holiday e 18 di Damian Lillard. I Thunder cedono nonostante i 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander e i 20 con 11 rimbalzi di Isaiah Hartenstein. Colpo esterno anche di Denver, che passa a Memphis per 123-118 con 30 punti di Jamal Murray, di cui 17 nell’ultimo quarto, e 27 punti, 11 rimbalzi e 8 assist di Nikola Jokic.

Brooklyn travolge New Orleans per 145-111 con 22 punti a testa di Michael Porter Jr. ed Egor Demin, rendendo inutili i 29 di Zion Williamson. Negli altri incontri Indiana supera Washington per 114-101 con 28 punti di Pascal Siakam e 20 di Ivica Zubac, mentre Orlando passa a Utah per 123-108: Franz Wagner ne firma 38 e la striscia negativa dei Jazz si allunga a dieci partite.

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