L’agricoltura rigenerativa al centro del Forum IPAgro di Milano Marittima

MILANO MARITTIMA (RAVENNA) (ITALPRESS) - Si è analizzata anche l’agricoltura rigenerativa durante la XXIII edizione del Forum Impresa Persona Agroalimentare che si è tenuta, nel weekend, a Milano Marittima (Ravenna). Il Forum ha riunito 400 imprenditori e manager del settore agroalimentare per confrontarsi sul momento delicato e ricco di sfide che il settore sta affrontando. A parlare di agricoltura rigenerativa e a raccontarne i principi c’era Bayer. f03/fsc/gsl