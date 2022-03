“La mia non è critica alla politica, ho forte il senso del primato della politica. La politica è la voce del popolo ma ho dovuto osservare che il popolo a Palermo ha taciuto non comprendendo quello che stesse accadendo nei luoghi della politica. Con una separazione tra il luogo delle istituzioni e il luogo del popolo che mi ha spinto a prendere una decisione con i rischi che questa comporta: lasciare una posizione di governo e correre il rischio di correre da solo una partita per Palermo e per i palermitani che in questo momento sono il mio unico partito di riferimento”. Lo ha detto l’assessore all’Istruzione della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’Agenzia Italpress. Lagalla ha così ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Palermo.

“Ho deciso di mettere a disposizione della città la mia candidatura a sindaco. Il mio non è un atteggiamento populistico o una deriva demagogica. Ho rispetto per dibattito politico e sono certo che questa città che sta vivendo una sua personalissima guerra ha bisogno di essere trattata con azioni emergenziali anche politiche”, ha aggiunto.