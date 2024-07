MILANO (ITALPRESS) – Tra Milano e Palermo “stiamo immaginando di potere far transitare tutto ciò che già sappiamo essere comune e condiviso e ciò che ulteriormente potremo condividere. In termini di politiche amministrative, della cultura, di integrazione e inclusione sociale, di buone prassi gestionali. Ma soprattutto in termini di ibridazione tra una cultura mitteleuropea e una mediterranea, per la costruzione di una nuova identità euro mediterranea, che interessi le due città e io penso l’intero Paese”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, oggi a Palazzo Marino, a margine del Forum Milano-Palermo “Genio mediterraneo”, alla presenza del sindaco milanese Giuseppe Sala.

